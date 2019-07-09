開P賀入行廿周年！容祖兒無懼體重曝光

天后容祖兒為百老滙拍攝新一輯廣告，已連續第十四年擔任代言人的她，適逢今年是品牌70周年，同時亦是祖兒入行20年，於是廣告便以「Pretty Crazy」跳舞狂歡及Best Ever BROADWAY為拍攝概念，為品牌和祖兒一起開個大Party！



以舞會友勁興奮



最近祖兒積極籌備演唱會，不過在拍攝現場依然狀態大勇，跟同場的一班韓國Dancers、有份參與拍攝上一輯廣告的日本人氣女生Luka及香港近期hit爆的「男人EEETV」主角之一的李萬璣，又唱又跳，為演唱會熱身。當現場播出祖兒的演唱會主題曲《Pretty Crazy》時，眾人立即聞歌起舞，雖然語言不通，但卻做到「以舞會友」，身為香港代表的祖兒表示：「音樂和舞蹈果然是世界各地的共通語言！」玩得興起時，祖兒更大派福利，即席跳唱一次《Pretty Crazy》，一眾工作人員能夠「先睹為快」祖兒演唱會，認真大飽眼福。



身先士卒衝上磅



另外，拍攝其中一幕講述Luka需要上磅磅重，不過向來磅數跟年齡一樣，都是女生大忌，所以大家互相推搪，不敢上磅，唯獨近期為演唱會落力操Fit的祖兒毋畏無懼，先衝上磅，除了令現場一眾女生睇到眼都凸，更非常羨慕。



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