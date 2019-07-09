見到太陽就興奮　蘇麗珊等停雨三粒鐘影靚相

藝人蘇麗珊每當感到壓力，除了喜歡曬太陽做運動，也很喜歡欣賞藝術品來洗滌心靈。香港舉行了一個全新品牌推廣活動兼攝影比賽，與日本塗鴉大師家合作，在中環卑利街和荷里活道塗鴉牆壁，表面上一幅是黑色大狗，另一幅是少女大頭圖畫，蘇麗珊穿梭中環尋找這兩幅作品並拍片宣傳，籍着攝影比賽宣揚正能量。



蘇麗珊拍攝宣傳片當日，突然遇上滂沱大雨，由於要在室外拍攝，她只好留在車上聽天由命，等了三個多小時，接近日落時候雨愈落愈大，雖然已計劃另一天再拍攝。但她和工作人員都不肯放棄，嘗試再走到塗鴉牆前，突然停雨還放晴，眾人把握時間立即拍攝，結果順利完成。



事後她說：「我每次旅行都會專登搵藝術館參觀，有時會花好長時間去欣賞一件作品，因為我會上網搵好多作者嘅資料和作品背後嘅故事。而喺香港有時遇到大壓力時都會偷懶，有時會去搵展覽睇。」今次兩幅塗鴉牆都畫了太陽，她透露一見到太陽就好興奮，說：「一行埋幅牆，我就不由自主咁做咗好多跳舞動作，係藝術品嘅感染力，佢令我好開心。當工作人員畀部手機我睇，原來有AR影像效果，啲花會郁，仲有陽光射出嚟，我睇到嘩嘩聲。原來可以從另一個角度去欣賞，有另一種感受。」



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