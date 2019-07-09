太平洋小姐泳裝亮相！陳偉琪都嚟參選？

《2019亞洲太平洋國際小姐（香港區）》的十一位參賽佳麗今日以泳裝會見傳媒，吸引不少途人圍觀。今屆參賽者質素平平，其中以（7）戴可穎（Vicby）年紀最輕，只有18歲，（8）陳樂憧 （Donna）身材最澎湃，樣子更酷似「細龍太」陳偉琪。



Vicby表示今次首度參加選美，她由內地來港三年，來港後做過茶餐廳，她表示：「之後諗住去讀職業訓練局，覺得喺香港要讀多啲書先可以搵到份好工。（點解參加選美？想入行？）可以嘅話當然想入行，參選想增值自己，識多啲朋友同增加自信。（有冇信心贏？）有，如果冇都唔參加。（覺得自己有乜優勝？）身材同年紀。（青春無敵？）可以咁講。」



至於Donna現年26歲，是兼職模特兒及畫畫老師，她透露之前曾參加過不同選美活動：「我參加過工展小姐同2017年嘅環亞美神大賽，得咗活力女神獎。（點解唔參加港姐？）我都有諗過，但選港姐壓力好大，而且面對傳媒我會有少少驚，我雖然喺呢行好耐，但對自己冇乜信心，怕畀人批評。」問到可有人指她貌似陳偉琪？她笑言有不少朋友都這樣說，但自己卻不覺得似：「佢身材好過我好多，我係34C、佢係E Cup，我唔敢當。可能因為佢嘅膚色好古銅色，我又鍾意運動，比較大隻同骨架厚，所以畀人覺得我似佢。」



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