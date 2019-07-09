董之英創藝學生　赴杭州橫店實現演藝夢

仁濟醫院董之英紀念中學創藝課程學生，今年一月中遠赴杭州橫店影視城進行演藝學習交流。20名中三至中五級的學生在3位創藝課程老師陪同下，渡過了4日3夜的活動之旅。對學生來說，這次活動的最大特色是他們首次學習拍攝古裝劇，在橫店片場的大型古城樓下拍攝外景。



在董之英中學老師團隊及內地專業攝製隊的帶領下，師生經歷拍攝、剪接及後期製作，共同完成一齣片長超過十分鐘的古裝微電影，除了提升同學對影視製作的認識、興趣和技能，也鍛鍊了創藝團隊的合作精神，提升人際溝通技巧。



董之英的創藝老師，在籌備這次學習之旅時花了不少心思。以管理拍攝道具及器材為例，為了提升學生團隊合作的能力及態度，他們刻意要求學生自行處理。校長彭綺蓮博士表示，「創藝課程」不單能夠提升學生的創意和表達能力，也可以提高他們學習所有科目的自信心，從而拓闊升學途徑。



校方為使「創藝課程」達致更專業水平，更於早年成立「創藝課程發展小組」，委員會成員包括電影製作人莊澄和張堅庭、大學學者文樹森和丁雲山等知名人士。此外，校方亦聘請活躍於業界的人士擔任課程導師，為學生提供更專業、更系統化和更貼近市場趨勢的創藝培訓。



近年學界掀起了一股改革浪潮，除繼續發展傳統文法科目，不少中學都投放資源發展應用課程，例如STEM、STEAM等。仁濟醫院董之英紀念中學選擇開設嶄新的「創藝課程」，透過學習電影製作，讓學生運用語文、通識、資訊科技、視藝等科目的知識，融合創作，培養學生創意思維，發掘演藝潛能。



修讀董之英中學「創藝課程」的學生，近年於不同電影創作比賽中漸見鋒芒，一眾創藝班的師兄弟於本年先後奪得多個獎項，包括聖公會《兒童權利公約—微電影比賽》冠軍、香港浸會大學電影學院《第七屆種子計劃數碼短片創作比賽》「最佳音效獎」、香港教育局「商校合作計劃」《職影‧職有 - 我的事業探索路：微電影創作比賽》「最佳視覺效果」、港台《凝視香港30秒微電影比賽》冠軍等獎項，而該校獲獎的微電影「與誰慶祝」更被安排於港台電視31播放。



董之英中學中六級汪旭峰同學表示，希望透過入讀「創藝課程」，繼續塑造自己的演藝夢，而一眾初中的師弟們也認為「創藝課程」能給予他們有別於傳統中學的學習經歷。他們早前亦與馬鞍山警署警民關係組合作，運用戲劇教學，在校內上演了一齣有關預防網上買賣騙案的話劇，獲得很好的評價。