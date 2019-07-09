苑瓊丹計劃搞飲食　陳煒幫手賣鮑魚

藝人陳煒與苑瓊丹（苑仔）到元朗為食店開幕擔任剪綵嘉賓，陳煒以低胸露背裙上陣，十分養眼。兩人一見面即攬頭攬頸，苑仔笑言：「好耐冇見，佢過年煮鮑魚又唔約我，佢煮嘢食好叻，大家電視可以睇得到，但個人好到不得了，大家就要接觸先知啦！」講起做生意，苑仔透露計劃搞飲食生意，夥拍陳浩民與林子聰到泰國、馬來西亞、內地等地開鋪賣香港美食，計劃9月先進軍泰國，問到她要夾份投資幾多？她笑言：「唔知㗎，浩民錢多就畀多啲。」她又笑言叫陳煒加入做大股東：「或者等我孭咗上身先，等生意搞順咗，再請佢做代言。」陳煒笑言可以幫手賣「BB鮑魚」，問到陳煒可有意做生意？她則謂：「我煮嘢食就叻，但做生意就向苑仔請教。」



苑仔又透露與陳煒曾合作《火線下的江湖大佬》，但因為陳煒撞期，不能參與原班陣容的《街坊財爺》，兩人即表示希望再合作拍劇。講到《街》本定於今個月播，但臨時改播《包青天再起風雲》，對此苑仔表示《街》應該9月會播，到時就算忙搞生意都一定會來宣傳：「始終自己作品梗係要支持，我哋啱啱先拍完宣傳片，大家一齊唱歌。」



而講到陳煒的工作，她透露正洽談一部內地電影，以《倩女幽魂》為題材，問到會演出哪個角色？她笑言會演出姥姥一角：「迪麗熱巴都演過，我就係要靚過佢。（有睇以前啲版本嚟參考？）有呀，有睇Ming Sir（劉兆銘）版本，睇佢半陰半陽嘅演繹嚟參考。」而苑仔就讚陳煒：「佢做姥姥太靚。」