瘦身唔瘦胸！G奶崔碧珈用寫真幫助人

擁有G Cup身材的藝人崔碧珈（Anita），今年書展將會再推出寫真，分享生酮減肥法，為展示方法的成效，她大犧牲地事前用了一個月時間增肥15磅，再用生酮減肥法，實行於兩星期內減磅，到今日第七日已減去十磅及五吋腰，更是瘦身不瘦胸！



她將於書展期間舉辦大型慈善兩周減肥比賽，買書後就有機會得到書內隨機附送的500位比賽資格，多名勝出者隨時贏走總值50萬元現金獎，而在7月17日書展首日，首100名買書而得到Anita親筆簽名的朋友可保證獲得參賽資格。平日有做義工的Anita表示會把今次賣書部分收益扣除開支後，捐到有關慈善機構和成立個人慈善基金，幫助有需要人士。



她透露今次活動主要是想推廣生酮減肥法：「因為香港未係好流行生酮，但歐美已經流行超過十年，今次同大家公開兩周減15磅嘅餐單，係想鼓勵大眾掌握自己嘅健康，對生活有追求嘅人，應該要對自己健康同體態有要求，呢個係正面生活態度嘅一種。」

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