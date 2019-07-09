「惡人」李兆基設靈　遺孀承諾唔再結婚

「影壇四大惡人」李兆基上月初因肝癌擴散至肺部，搶救無效，終年69歲。今日假鑽石山殯儀館進行安息禮拜，翌日出殯火化，骨灰將安放於鑽石山，演藝界如劉青雲夫婦、劉偉強、杜琪峯、王晶、樂易玲、翁虹、香港演藝人協會等送上花牌。



靈堂以簡潔為主，中央掛上「主懷安息」橫匾，下方擺放李兆基穿上西裝的彩色遺照，其太太則送上粉紅心型花牌，一早到場打點。



約下午4時許，李兆基生前好友步出靈堂受訪，透露安息禮拜將於晚上7時半進行，期間有三位牧師到場，並有廿位詩歌班到場獻唱詩歌，他說：「揀鑽石山因為李兆基係慈雲山嘅，同埋要就番個火化爐，咁要佢凍一凍先。一陣都會有圈中人同街坊嚟。」期後李兆基遺孀也受訪，問到心情可有平復？她說：「係呀！（李兆基有咩陪葬品？）哎呀！唔記得咗拎添。（咁係乜嘢嚟？）多謝大家關心！」再問到基嫂稍後將有何打算？李兆基友人即代答：「佢會努力生活，一定唔會再結婚。」又指李兆基生前乃出色演員、監製及編劇，就連寫歌也相當不錯。



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