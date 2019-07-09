合約糾紛後首露面　姜丹尼爾出席開球禮

韓國限定男團Wanna One出身的主將姜丹尼爾，3月初爆出與所屬的LM事務所發生合約糾紛，並向法院提出LM違反合約子要求終止合約效力，法院判姜丹尼爾勝訴，LM不可干涉姜丹尼爾的合約交涉及演藝活動，上月開設個人事務所KONNECT的姜丹尼爾，今日在故鄉釜山出席釜山宣傳大使委任儀式及棒球賽開球禮，是他自Wanna One於1月底解散後，首度公開露面。



委任儀式與開球禮今日下午在釜山社稷棒球場舉行，大批粉絲一早便到達現場，並在停車場舉機影偶像，他們亦舉住印有「釜山的兒子姜丹尼爾」及「為丹尼爾而瘋狂」等橫額歡迎偶像回歸。雖然姜丹尼爾在Wanna One解散不久後，便因爆合約糾紛而沒有任何活動，但完成無損他的人氣，棒球賽的預售率是平時的一半，平日的賽事平均賣出6千至7千張，但今次賽事就賣出1萬5千張，而採訪賽事的記者亦比平時多。



姜丹尼爾於韓國時間下午6時半現身球場，染了銀色頭髮的他身穿棒球服，參加釜山市宣傳大使的委任儀式，主場隊伍NC的教練對現場坐滿粉絲感到驚訝，並問在場記者：「他們是來看姜丹尼爾嗎？」而姜丹尼爾在委任儀式上，透露新專輯將於7月底推出。而姜丹尼爾與現場觀眾一同唱國歌，主持開球禮時動作有板有眼，成功完成開球環節，獲得全場粉絲歡呼支持。



而姜丹尼爾的粉絲組織曾在網上發聲明，反對姜丹尼爾出席今日的開球禮，因球隊在5月22日開始便一直包尾，不希望姜丹尼爾第一個復出活動便是為有負面形象的球隊開球。