Howie＠Dear Jane嘆做樂隊難搵錢

樂隊Dear Jane出席網上直播音樂節目，表示玩得很開心，本來是唱三、四首歌，但即興唱多了歌。問到幾時再開騷 ？主音Tim表示：「自己騷冇咁快，最快都係嚟緊同其他歌手合作嘅騷，如果自己嘅騷希望可以出年年頭啦。」他們又透露現正進行內地巡迴，剛加了幾站。講到最近推出新歌《2084》，他們表示：「我哋最近喺美國錄咗個project，玩唔同年代嘅曲風，由60至90年代，呢首就係玩80年代。」他們表示此曲是呼應番Swing的《1984》：「因為都係同一個填詞人，歌詞都有呼應嘅字句。」而今晚會首播MV，他們自己都是第一次睇：「因為我哋冇份拍，我哋唔需要參與，由公司安排，所以都好期待。」



另外，Howie又提到關心樓價，坦言想快些買樓：「我好擔心呢樣嘢，我哋都想快啲買樓。（儲夠首期未？）未呀，買唔起，大家都想買樓或搬去一個爽嘅地方，但因為樂隊要攤分，如果賺一蚊，我哋每人都係攞到兩毫半，呢個係樂隊辛苦嘅地方，所以都成日同自己講要努力多人哋四倍先可以賺多啲。」問到可是想快些買樓結婚？他笑言：「冇諗住結婚。」Jackal就笑言：「其實係咪要買咗樓先可以識女仔呢？依家香港啲男仔好大壓力。（你依家受到好大壓力？）係我睇到好多身邊嘅朋友。」



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