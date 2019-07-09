尊尼事務所社長Johnny喜多川病逝　享年87歲

日本尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川，於6月18日因蛛網膜下腔出血（血性腦中風導致昏迷）在涉谷寓所暈倒，留院三星期，尊尼事務所發聲明，證實喜多川於今日下午日本時間下午約4時47分離世，享年87歲。其設靈及葬禮將以「家族」形式，只限旗下藝人出席，並於後日再舉行公眾追思會。



Johnny喜多川入院期間，多位尊尼偶像曾被拍到輪流到醫院探望，病房內一直播放旗下藝人的歌曲，喜多川情況亦一度好轉，可惜最終亦返魂乏術。醉心舞台藝術的Johnny喜多川，於1962年6月成立尊尼事務所，曾捧紅無數男性偶像，包括近藤真彥、少年隊、苦柿隊、光GENJI、SMAP、嵐、山下智久等，更是木村拓哉的恩師。他同時是知名製作人，曾獲健力士紀錄封為「製作最多演唱會」及「製作了最多冠軍單曲」的人物。木村拓哉在微博向喜多川留言悼念：「Johnny桑，一直堅持領跑到現在，希望你好好休息，拓哉」



至於社長繼任人方面，瀧澤秀明本來是大熱人選，但最後2018年安排升任為子公司Johnnys' Island社長，負責管理新人。而他近年事務已交給姊姊Mary喜多川、以及Mary的女兒現任副社長藤島Julie接任，而喜多川逝世後，事務所今晚正式公布藤島Julie景子接任社長一職。