由光GENJI到SMAP　喜多川打造男團神話

喜多川於1962年成立尊尼事務所，主打男性偶像，開創日本藝能界偶像男團熱潮，但在創業初期，尊尼事務所發展不算理想，直至進入80年代，才成為日本最重要娛樂事務所之一，幾十年來打造不少人氣男團，80年代有少年隊、光GENJI、苦杮隊及男歌手鄉裕美等，90年代至今則有SMAP、KinKi Kids、V6、嵐、TOKIO、瀧與翼、KAT-TUN、關西Johnny8及King & Prince等，都是由喜多川一手捧紅。



喜多川於7年前傳出身體健康惡化，需要坐輪椅代步，近年喜多川健康回復，並積極參與旗下藝人演唱會或舞台劇活動。近年SMAP解散、嵐宣布休團，他都親自給傳媒作出回應。而早前他宣布要配合明年的東京奧運，推出40人的男團2020。最近一次露臉是在本月2日的Johnny's Jr.2019 7MEN演出，電視台人員透露，喜多川當時仍可以自己走動。



而去年他欽點瀧澤秀明做接班人，退居幕後負責培訓尊尼事務所新人的工作，並宣布瀧澤為尊尼新開設的子公司「JOHNNYS’ ISLAND」擔任社長。