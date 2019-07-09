盧宛茵開棟篤笑獲「仔仔」拍片力撐

有「Madam」之稱的盧宛茵即將開棟篤笑，不過未開騷前，曾是在劇集《卡拉屋企》飾演她兒子的鄭敬基（Joe），先為她的棟篤笑拍MV，Madam透露今次是Joe負責：「佢只係叫我嚟就得，我其他乜都唔知㗎，佢係代言人。」至於有份做Madam棟篤笑嘉賓，Joe稱都是佔小部份演出，但已經感到好榮幸，因做過Madam的兒子的藝人很多，他亦有幫手聯絡一班「兒子」到時現身：「十個八個都應該有，單係拍咗短片就有尹揚明、黎諾懿、黃祥興、楊明、陳展鵬、徐榮、李國麟、就算遠至北京嘅溫兆倫都有。」Madam更讚尹揚明開完工着住古裝，一個大俠造型都趕來拍片。



講到苗僑偉都是Madam兒子，她則言要Joe去聯絡找三哥。而Joe表示最大挑戰是嘗試找古天樂，但知道他不在港，還有呂方和劉青雲，另外亦聯絡了現居於馬來西亞檳城的李家聲，相信當晚「仔仔一堂」，對Madam是很大意義。



問到準備情況？她稱已經七七八八進行中，試過發夢在登台唱歌，白頭髮都多了不少。今次亦會唱歌，所以，她都有苦練了八、九首歌，但跳舞對她是最難：「因為平時少郁動，都冇所謂當Keep Fit做運動囉！」講到服裝？Joe抵死說：「肯定冇性感嘅，如果佢依家仲要走呢個路線都幾可憐喎。」而Madma謂都係高貴典雅為主。

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