苦盡甘來！菊梓喬一碗麵分兩日食

不少人都憧憬加入娛樂圈這個花花世界，以為做藝人賺錢容易，實則不少藝人都坐過冷板櫈捱苦，幸而最終苦盡甘來。



菊梓喬



歌手菊梓喬（Hana）2008年與友人組成搖滾樂隊「遊樂園 Pleasure Garden」並擔任女主音，2016年正式出道，並勇奪《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，雖然如今「升呢」做歌后，其實她年幼時經常食不果腹，甚至試過一碗麵分兩日吃！



江若琳



藝人江若琳於2007年以歌手身份出道，甫出道已歌、影、視全面發展，但翌年被踢爆表面風光，月薪只得一萬港元，每月入不敷支，戶口結餘只得58元。2014年，她與前經理人公司鬧合約風波，自此需要中港兩地走吸金，以應付龐大官司費。她回流香港後與蕭潤邦相戀，去年底結婚，現已成為幸福人妻兼老闆娘。



側田



2005年出道的歌手側田，翌年已舉行個人演唱會，星途一帆風順，原來他為了圓歌星夢而放棄美國的高薪厚職，最窮時只有90元。原本星途順暢的他一直被負面新聞纏身，2009年與歌手曹格被拍得當街打架，事業一度陷入低潮，2011年初宣布暫別香港樂壇並移居北京，至2013年再戰樂壇，今年6月第八度踏上紅館開演唱會。



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