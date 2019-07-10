陳柏宇阻止抆腳　囡囡伸中指反擊！

有女萬事足嘅陳柏宇（Jason）自從Abigail出世後，每次出活動做訪問都事必會提起萌B，眨下眼Abi就10個月大，最近仲開始學行路，Jason趁同Abi去街嘅時候就同佢「實戰」，拖住Abi慢慢行，父愛出晒嚟！愈大愈靚女嘅Abi仲開始對世界產生好奇，佢坐喺Play Zone嘅Abi竟然「自殘」，喺隔籬嘅Jason舉機影低整個事發經過添！



見Abi喺條片入面一直想扯右腳隻腳趾公落嚟，下下都好重手，仲屢敗屢試，好似完全唔覺痛咁，Jason睇咗陣都忍唔住出聲勸阻囡囡，笑住話︰「抆唔甩㗎啦，黐住咗喺腳板度呀隻腳趾，抆唔甩㗎，你點試都抆唔甩㗎啦，你信我啦AbiBu，唔會抆得甩㗎！」相當爆笑！而Abi聽到爸爸嘅笑聲，先望一望Jason，然後竟然將行動升級，捉實成隻腳板想扯出嚟，認真估佢唔到！但試多兩試，Abi開始發現唔對路慢慢放棄，仲用隻中指指住隻腳趾「抗議」，搞到Jason笑爆嘴話︰「咁又唔使出中指！」笑死成班網民！



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