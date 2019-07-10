Aron做主持晒英文　NU'EST寫中文約定港迷

韓國男團NU'EST將於本月27日假香港亞洲國際博覽館Hall 10舉行「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱會，因今次是NU'EST相隔多時齊人來港開騷，不少粉絲都大表期待，而早前率先透露為香港演唱會準備了中文歌的NU'EST，昨日公開團體自拍照，繼續為粉絲送上驚喜，NU'EST成員們親手寫了「準備好未呀？」字條，大晒中文實力，向粉絲隔空告白，約定月底在港騷上見面。



另外，隊中大哥Aron是美藉韓裔成員，在美國長大的他操一口流行英語，他早前就獲邀請為韓國宣傳電影《蜘蛛俠：決戰千里》的荷里活演員湯姆賀倫及積嘉倫賀進行訪問，更教對方做韓式心形手勢，Aron全程以流利英語對答自如，展現與平時不同的魅力，亦一圓他學生時期想做記者的心願！



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