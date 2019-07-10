東方日報C1：李佳芯燒積蓄養家11蚊都要借

不少人都覺得李佳芯（Ali）好運，在無綫短短幾年便榮膺視后，就連她本人亦認同。不過，一句幸運似乎就抹殺了她在背後付出的努力及辛酸。Ali只要認定目標就會義無反顧地去做，哪怕戶口結餘不足一百元、碌卡度日甚或無了期以積蓄補貼家用的日子，她都一一堅持下來。或者沒有所謂的幸運，有的只是背後不為人知的故事。



視后李佳芯認為人生就像水墨畫，落筆前要思前想後，否則下筆後難以回頭。由模特兒、主持到演員這十數年間，Ali經歷過銀行戶口結餘不足一百元的窮日子，她語帶輕鬆地說：「呢行好多人都試過，當年我啱啱讀完書出嚟做嘢，真係要朋友過11蚊去我戶口，先夠100蚊可以撳到錢。頭幾年係好吃力，做呢行要置裝又要化妝，但人工又唔高，我唔會問人借錢，都係靠碌卡度日。」



後來收入增加，總算有點積蓄，Ali卻毅然決定由有線主持轉型演員，她自認個性衝動，只要有念頭萌生，即使跪着也要走完自己選的路：「減咗好多人工過無綫，我又要養家，但當時嘅人工係連自己都養唔到，有段好長時間都係用積蓄補貼，我唔知道可以捱幾耐。」事實證明Ali選對了，她自嘲當模特兒時自己只有軀殼，因不擅表達，故主持工作亦非她所長，結果在演戲當中找到最舒服的位置。



被陷害最無力



拍劇初期演盡壞女人角色，直至首次擔正劇集《律政強人》，終嘗當好人的滋味，不過亦是她最感無力的一次：「我每場戲都係畀人害，個反應都係一樣，我不斷問自己係咪要有啲變化？但又唔知點變，好似萬變不離其宗咁，演得好冇自信，無所適從。呢個會係我最想重新演繹嘅角色。」



Ali從來不擔心角色乞人憎，就算再演小三或壞女人亦無任歡迎，因她認為不論現實或戲劇世界都沒有絕對的好人與壞人。演繹每個角色時，Ali都要拋開很多的自己，又加入很多的自己，她予人理智、波瀾不驚的印象，跟她在熱播劇集《白色強人》中程洛雯醫生的角色性格頗為相近，不過Ali覺得自己與角色又不盡相同：「程洛雯唔係對病人冇感情，但佢唔會表現出嚟，就好似我個樣好淡定，但其實裏面係小鹿亂撞，情緒波動得好犀利。」又以「自閉」形容自己：「我係有好多情緒，但我唔識得用言語表達出嚟，我係感受大於言語，會同你講我唔鍾意或者我唔想，但我講唔到更多。」



拍拖無聲勝有聲



至於程洛雯對愛情的直白就跟Ali的被動截然不同，劇中跟馬國明及唐詩詠發展三角關係，更從未發生過在她身上：「我試過暗戀同一見鍾情，但只限於小朋友階段，讀完書之後就未試過主動鍾意人，因為我係一個冇安全感嘅人，對自己有信心、要知道對方係好鍾意我，我先敢將個心放出去。」



Ali與陳炳銓拍拖近五年，她指男友是個敏感而且缺乏安全感的巨蟹座男人，或許是「負負得正」，只有性格相似才能互相體諒：「我哋會有共識，雖然唔出聲，但知道個心喺度。佢私下冇乜表情又好少講嘢，但都係有好多情緒喺入面，呢方面同我最相似。」



唐明救洛雯呻苦



《白色強人》後日就大結局，心臟腫瘤病發的洛雯（李佳芯飾）於今晚播出的一集替病 人做手術期間再次病發，急召唐明（馬國明飾）幫手，唐明勸她接受治療，終憑一句「希望你 將個心交畀我」勸服洛雯，並由他親自操刀做 手術。



馬國明昨日受訪時指該場戲要在雨中勸佳芯不要放棄，坦言頗為辛苦：「導演要求一Shot落，唔想剪得太碎，但係我哋又要就番啲環境同人造雨，對白又好長，嗰場戲拍得幾辛苦，但效果出嚟都幾好！而Ali做手術嗰場戲，現場指導我哋拍攝嘅醫生話個手術係清除心臟癌細胞，喺醫學界係好前端嘅一樣嘢，難度相當高！我未拍呢套劇之前，完全唔知可以咁做，希望觀眾留意吓啦！戲入面除咗感情線外，手術室戲真係好好，劇本搵 咗好多團隊同醫生睇過，所有手術喺合情合理嘅情況下進行，相當認真。」



場地：Madame Fu Grand Cafe Chinois

服裝：initial fashion

化妝：Stephen Lau

髮型：Zap Tang@Essensuals.hk



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