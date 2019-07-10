馬浚偉抽空賀生日！李明蔚收驚喜禮物勁難忘

抗癌歌手李明蔚（Sarena）日前踏入30歲生日，獲得一班親朋好友與其慶生，令她相當感動。Sarena指愛錫她的馬浚偉更抽空與其慶祝：「馬浚偉好忙，但佢都特登抽時間同我食飯慶祝，仲準備咗個靚蛋糕，好感謝佢嘅心意。」



Sarena還透露家人親友亦為她搞了個生日派對，更指收到一份很難忘的禮物：「我有位朋友因爲我生日Party嗰日去咗旅行，所以出席唔到！但佢好有心訂咗禮物兼搵速遞送嚟Party場地！但禮物冇寫送貨同收貨人，只寫咗『happy birthday』同一句祝福語，而我朋友亦冇提及過，所以收到時好驚喜，我最後要甫上網問邊個送先知！」又指這位朋友的老公與她一樣患病，並一直努力對抗病魔：「佢兩個一直好支持我，我有咩表演都會第一時間嚟支持！不過男方喺兩個月前離開咗，呢份禮物係佢哋一齊送畀我，我好感動同珍惜。」



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