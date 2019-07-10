健力士奇才　Johnny喜多川坐擁720億身家

剛去世的日本知名企業家、娛樂企劃和音樂製作人Johnny喜多川，於1962年成立尊尼事務所至今，成績輝煌，曾創下多個健力士紀錄，包括製作最多演唱會、製作最多唱片、製作最多冠軍單曲、最多歌手奪得流行榜No.1，而喜多川亦因為創下多個紀錄，成為健力士紀錄人物。



至於身家方面，據《週刊Post》報道，尊尼事務所年賺超過1,000億日圓（約72億港元），而且關聯的子公司甚多，亦擁有不少物業，在赤坂、麻布、涉谷、乃木坂等東京黃金地段都購下物業。單是1998年在涉谷購入的總部便價值約20億日圓（1.44億港元）。2018年在乃木坂購下的新樓，價值90億日圓（約6.48億港元），總部再次搬遷。東京的物業總價值，估計超過500億日圓（約36億港元）。而日本傳媒估算，喜多川的身家最少達1兆日圓（約720億港元）。





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