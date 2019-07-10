修杰楷帶偉哥去青海　賈靜雯：最有效果的藥

台灣女星賈靜雯同老公修杰楷近日撇甩啲女，去咗青海工作兼過吓二人世界！今日佢就同大家分享青海胡嘅無敵靚景，仲話：「這樣的景色曾在我夢裏出現過～謝謝大自然給我們眼前的這一切🙏青海湖真的好美好純淨！因為工作把我們帶到這美好的人間仙境～感受到滿滿幸福的正能量☺️」



不過喺靚人靚景之中，夾雜咗張賈靜雯同老公嘅自拍，而修杰楷手上竟然仲拎住俗稱「偉哥」嘅壯陽藥「威而鋼」！見到修杰楷個表情有啲奸，而賈靜雯掩面怕怕醜醜咁，唔通⋯⋯大家唔使咁多幻想，其實係因為當地海拔比較高，所以賈靜雯出發前就請工作人員準備最有效果嘅藥，佢話：「結果⋯⋯竟然⋯⋯🤦‍♀️這⋯是⋯開玩笑嗎🤦‍♀️#藍色小藥丸為何還有這作用##好險我們都沒用到##但我經紀人吃完立馬見效#」網友都話今次真係長知識呀！不過以偉哥嚟醫治或者預防高山症暫時未經大型測試證實，所以大家有需要嘅話，都係問吓醫生先比較穩妥！



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