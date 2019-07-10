瀧澤秀明同喜多川感情最深厚

尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川昨日病逝，消息令尊尼旗下藝人十分悲痛，而一度傳被喜多川欽點做接班人的37歲瀧澤秀明，同喜多川的感情最為深厚，相信是藝人之中最悲傷一位。



瀧仔童年時雙親離婚，他跟隨母親生活，從未有得到父愛，由於家貧，他細細個便加入尊尼事務所工作，他甚得喜多川器重，年紀雖小便要擔當領導角色，亦由那時開始，他從喜多川身上找到父愛，多年來兩人情如父子。



數年前，瀧澤為喜多川搞生日會，四出奔走邀請尊尼藝人出席，包括近藤真彥、東山紀之、中居正廣、嵐等，是有史以來尊尼藝人最齊人一次聚會，最初喜多川覺得太隆重，表示不會出席，勸瀧仔不要搞這個派對，但最終他有出席，當日他見到尊尼藝人濟濟一堂，一臉笑容非常開心。



去年，瀧仔在喜多川的要求下，宣布引退幕前，跟隨喜多川專注打理娛樂製作及培訓等事務，一度被傳是喜多川的接班人。今年初，尊尼新開設的子公司「JOHNNYS’ ISLAND」，瀧仔擔任社長負責培育新人。而繼任社長一職則是喜多川的外甥女藤島Julie景子。

