被緊急拘捕　姜至奐涉酒後性侵事務所女職員

現年42歲的韓國男星姜至奐曾於2014年在菲律賓拍攝雜誌期間，被外籍女士上載他的數張床照，照片在網上瘋傳，其後該女士在社交網澄清只是見他睡着而拍照開玩笑，並指自己已婚，是姜至奐的影迷，事件才告一段落。

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而姜至奐今日被樣因涉性侵而被警方緊急拘捕，京畿道光州警署表示：「姜至奐在本月9亮日晚上10點50分在光州的寓所內因涉強姦而被緊急逮捕。」警方指姜至奐昨日與兩名事務所女職員在寓所內飲酒後，進入她們睡覺的房間性侵A某，亦性騷擾了另一名女職員B某。A某在昨晚9時41分發短訊給在首爾的朋友，指自己在姜至奐的光州家中被困，拜託朋友幫忙報警，警方便出動到姜至奐家中將其拘捕。

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警方指A某在陳述時指姜至奐在她正在睡覺時性騷擾和性侵她，而姜至奐受查時就稱只記得自己飲過酒，之後發生的事都記不起，而處於醉酒狀態的姜至奐在接受第一次調查時被送到拘留所，警方指姜至奐將於今日下午再接受調查，他們亦正考慮是否申請拘留令，至於姜至奐的事務所就正指正在了解情況。

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而姜至奐正出演TV朝鮮的周末劇《朝鮮生存記》，因他是男主角，故他捲入性侵案而很可能對劇集造成影響，據指全長20集的《朝》劇而拍到第12集，劇組指今日和明天都沒有拍攝，對於會否如常播出已拍攝的部分，他們就表示正在商議。