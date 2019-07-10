8年前斷絕來往　金慧秀母被爆欠巨債唔還

現年48歲的韓國女星金慧秀今日被爆母親借了友人共13億韓圜（約874萬港元）後，數年間的都沒有歸還，今日有聽眾在CBS電台的《金賢貞的News Show》中爆料，指金慧秀的母親借了受害者們的巨額金錢後沒有還錢，金母用借來的金錢用位楊平別墅的開發及做生意的費用，但生意接連失敗，導致無力還錢。



金賢貞讀出聽眾的爆料：「受害人因為相信金慧秀的名字而借錢給金母，因為是演員的名字，所以相信沒有問題而決定投資，受害人為了沒有人再受害，所以公開事件。」而借錢給金母的還包括國會議員，另一名受害人指：「她說會在3個月後還錢，但8年都沒有還。」亦有受害人指因為聽到是金慧秀的母親，相信對方會還錢，所以才借錢給她，據指多位受害人都因為多年來未收回款項而感到極大的痛苦，請金母早日還錢。



金慧秀所屬事務所就指他們很難確認詳情，所以不能作出回應。而金慧秀透過代表律師回應，對家人的事為大家帶來麻煩表示抱歉，並指母親早於10幾年前便開始有很多金錢問題，而於2012年，金慧秀無法承擔金母終日揮霍財產，二人發生很大的矛盾及不和，金母約定以後不會再引起金錢問題，而之後母女二人已斷絕來往。



金慧秀之後還有為金母還清之前欠下的債項，而這8年來母親再欠下的債，金慧秀並不知情，亦不會介入，代表律師又指法院已曾下判決，指母親的債務與金慧秀無關，對於名譽損害及私生活受到騷擾，金慧秀會採取法律行動，而今次也會作出法律上的檢討，採取恰當的方法解決。