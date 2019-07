日本尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川,昨日因蛛網膜下腔出血(血性腦中風導致昏迷)離世,享年87歲。他生前捧紅SMAP,3年前SMAP宣布解散,前成員香取慎吾、草彅剛及稻垣吾郎決定離巢,曾令喜多川大受打擊。昨日,適逢是草彅剛的45歲生日,他有在Twitter留言感謝網民祝福。但喜多川噩耗傳出後,草彅剛未有再更新Twitter。而網民亦十分擔心草彅剛,並希望前SMAP三子雖然已離巢,但尊尼事務所亦不計前嫌讓三人出席喪禮。



此外,木村拓哉昨晚於微博留言悼念喜多川後,今日再更新微博,以英文留言:「SHOW MUST GO ON!!I'll do my best!!」,暗示會如常開工 。曾捲入吸毒醜聞的組合KAT-TUN前成員田中聖,於Twitter留言表示視喜多川為父親,承認為對方帶來很多麻煩,並表示無論身在何地也是對方的兒子。而苦柿隊的53歲前成員本木雅弘今日發聲明悼念及衷心感這這位恩人,而藥丸裕英與布川敏和亦有分別在網誌留言。​​​​