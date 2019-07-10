收唔少鹹濕訊息！宣娜唔介意被鬧係「雞」

網上直播主播宣娜（Sheena）舉行寫真發布會，表示會出3000本，暫時預購了500幾本：「反應比想像好，好多朋友同fans都有搵我買。」講到寫真集內有不少性感相，問她可收過被人問價？她表示：「冇乜，但都試過有個send message嚟，話老闆嚟香港，叫我陪佢玩，但我話唔得閒。（佢開價幾多？）我冇睇，因為我唔會做呢啲，所以唔會睇，但我都唔會block佢。」



她亦謂收過不少鹹濕訊息，其中有個非常恐怖：「佢send咗啲尿畀我睇，隻杯入面有啲黃色液體，佢叫我估係咩，我cap低咗畀朋友笑䟔。（冇鬧佢？）咁又冇，都唔緊要嘅。」她又笑言會溫柔教化haters：「有啲朋友會喺我直播時入嚟傾偈，但可能會鬧我、詆毀我、笑我或話我係雞，我反而會慢慢同佢哋傾，用溫柔嘅力量，有啲最後仲變咗朋友或忠實fans，慢慢感染佢哋。」她又講到書展第一日會到場宣傳，但場內不能穿得太性感，故會以可愛打扮出場，到時更會有粉絲專程從台灣來支持。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。