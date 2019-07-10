成績達標！黃淑蔓唔肯講DSE考幾分

歌手黃淑蔓（Feanna）是今年中學文憑試（DSE）考生，今天放榜立即在社交網報喜，成績達標而且比想像中好。一收到成績單後，她立即在社交媒體報平安，她說：「放榜了！依家真係明白咩叫放下心頭大石！有關成績方面嘅嘢就唔仔細咁講啦，因為比較敏感！不過同大家報個平安，全部都達標而且都比我想像中好。」



緊張到成個人震晒



又說：「接下來，我會坐低同屋企人、公司好好咁計劃一下升學方面嘅嘢，可能要重新排過JUPAS（大學聯招）又或者其他路。真係辛苦晒大家了！我啱先緊張到成個人震晒！其實分數高與低唔重要，出路有好多，最緊要係你付出咗，努力到盡頭你別來理會甚麼差距。成績好嘅當然要恭喜大家啦，但未如理想嘅唔緊要！喊完我哋一齊再出發。」



有信心入到心儀學科



Feanna之後接受電台訪問時補充：「成績自己覺得合乎預期。（有沒有信心入到心儀學科？）信心都有，希望入到啦。（緊張過出碟？）當然係啦，緊張好多啊，接過成績單時係震嘅，同學都好激動。下午會陪同學去報其他專上院校，大家都希望有多一點選擇。（對其他考生有咩鼓勵說話？）大家加油呀，我自己都好緊張。考得好的話恭喜大家，冇咁理想的，喊完就要冷靜並同家人商量，因為除咗升學重有好多出路。」



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