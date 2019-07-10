瘋狂玩暗黑系　泳兒揭內心陰暗面

歌手泳兒（Vincy）今日（10日）推出的新歌《野木蘭》便癲覆「傳統」，實行玩暗黑Dark Side。於今年年初，她已找來合作多年的填詞人周耀輝設計一系列以「花」作為主題的歌曲，第二章《野木蘭》則透視內心陰暗面，一首瘋狂而暗黑的歌。



Vincy說：「歌詞上最初沒寫到那麼激進，經過一番爭拗，便決定既然這首歌是想做一個不一樣的泳兒，所以歌詞風格亦選擇了一個好edge的方向去寫。其實自己『暗啞底』很喜歡minor的歌，陰沉帶點dark的歌曲，這次如願以償，所以很開心。」



另外，她亦親自邀請Sheng Wong及Fmlik為MV的導演，除此之外，造型方面亦是度身訂造，在MV中扮演一個似人非人、似天使非天使、似魔鬼非魔鬼的「生物」，很多人認為天使代表純潔；魔鬼代表邪惡，不過Vincy不認同非黑即白：「人生中是有很多灰色地帶，可能人才是最複雜。希望透過這個MV讓大家反思，給一個機會自己的思想游走，做一些自己喜歡的事抒發情緒，不應該太壓抑自己陰沉、evil的一面，其實每個人都一樣。」



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