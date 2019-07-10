人妻梁詠琪濕身浸水4粒鐘！肌肉痠痛冇怨言

歌手梁詠琪（GiGi）為醫學美容擔任代言人，在新一輯廣告拍攝中，她躺在水池中展現出水芙蓉的一面，攝影師在影樓內臨時搭建一個大水池，穿上長裙晚裝的她躺在水中，配合優雅的手部動作，在水光波影下展現完美的面部輪廓。



肌肉痠痛當做Gym



她說：「其實只係有少少難度，因為想營造出好輕、好水潤嘅效果，兩邊有工作人員不停攞住卡紙潑水，製造人造浪，水嘅高度又近眼，好幾次被水潑入眼，影響拍攝。而且雙手要浮喺水面，擺一啲好優雅嘅動作，但實情我隻手有重量，所以要凌空hold住隻手響水面，雖然返屋企手臂肌肉有啲痠痛，但效果好好！哈哈，當做咗一日gym！」



動作夠高難度，但她毫無怨言：「因為要就條腰線，又要就個樣靚，浸足4個鐘，條腰同對手好攰，手腳浸到皺皮，哈哈，當日髮型同化妝師都要不斷來來回回澗水走入水池幫我補妝整頭，大家都好專業又認真，都係為求效果靚。」濕身拍廣告，工作人員準備大量毛巾、薑茶、暖爐給她保溫，確保她不會因此着涼。



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