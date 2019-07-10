30歲操弗出寫真　呂佳容裸睡散女人味

內地藝人呂佳容（Kelsey），今年加入推出寫真集行列，踏出突破30歲的第一步，雖然她未懼與一眾美魔女與嫩模正面交鋒，但亦未敢鬆懈，近日積極「備戰」操弗Body，務求下周以最佳狀態來港出席寫真集記者會及到香港書展感受一下熱鬧氣氛。



寫真集內其中一輯照片是以杯中金魚來比喻等待的愛情，雖然孤獨但卻無時無刻都展現漂亮一面，她說曾經聽過情人跟她說最深情的一句話是：「我好想把你放到我的口袋裏，因爲怕你會消失。」這句話至今難忘，至於擇偶條件，她說：「一定要疼我，善良有愛心。」



「性感是種天賦」



談到「如何保持性感」的話題，呂佳容認爲：「性感是種天賦，在讀書的時候，大家就都說我是學校很有女人味的女生，在生活中，比如在家裏我較喜歡穿半透明喱士或真絲的睡衣，有時甚至裸睡，感覺比較舒服。」



封霞姐做偶像



對於今年推出寫真集的對手之中，以52歲的美魔女溫碧霞所推出之《海潮》寫真成為話題，問到她有否睇過？會否有壓力？她說：「我還沒有看到她的寫真集。不過因爲我一直都很喜歡霞姐，所以在書展上我會去買她的寫真。壓力肯定沒有，因爲她是前輩，對我來講她就是我一直的偶像女神。」



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