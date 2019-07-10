周國賢自爆曾暗戀老師　吳浩康：大逆不道！

藝人周國賢、吳浩康早前為ViuTV劇集《REBOOT》演出，並到學校取景，周國賢感嘆現在做學生舒服過以前好多：「依家啲學校幸福好多，因為有冷氣。細個讀書時，每逢夏天小息玩完都全身濕透，只靠課室一把吊扇，但嗰時已經覺得好幸福㗎喇，但依家間間課室都有冷氣，就覺得更幸福。」吳浩康則指自己小時候就讀村校，與市區學校分別很大：「我以前喺元朗就讀嘅學校，因為都係平房，所以我去到呢種大廈式校舍，冇咩親切感。其實，我第一次參加歌唱比賽係中學畢業後參加新秀。讀書時，其實我都有報名校內歌唱比賽，但每次都遇上有事返唔到學，而無法參加！我讀書時係輪盡，細個時每年都只病一次，但由中一至中三年年都撞正影班相嗰日先病，搞到要同學等埋我再影過。」



周國賢亦自爆初戀曾暗戀老師：「讀書時我好純真，冇戀愛史，但有暗戀miss。小學二年班時，我係比較文靜唔講嘢，但有次聖經堂舉辦小劇場，miss竟然指派我做耶穌，我突然覺得佢有光環咁，我諗初戀就係咁第一次發生。不過畢業後都冇搵返miss，依家我都唔記得佢個樣同名！」吳浩康笑言周國賢暗戀miss大逆不道！



拍攝期間，吳浩康收到家人離世消息，但仍然專業地為拍攝趕工：「多謝劇組上上下下協助，喺呢個劇組都好開心，亦慶幸喺呢個劇組度過咁嘅日子。心情都係會影響狀態，但都需要去做好件事，我都要自己專注拍攝上。」



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