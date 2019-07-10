朴有天被MBC封殺　舊愛黃荷娜被求刑兩年

韓國男團JYJ出身的朴有天涉嫌與舊愛黃荷娜於今年2至3月一起吸食冰毒，並涉嫌購買1.5克冰毒，朴有天本月初被判入獄10個月，緩刑兩年及罰款140萬韓圜（約9,431港元），而黃荷娜今日在水原地方檢察院出席最後一次公開聆訊，檢方向法院求刑2年及罰款220萬560韓圜（約14,800港元），案件將於本月19日宣判。



黃荷娜除涉嫌與朴有天吸冰毒之外，亦涉於2015年5至9月在首爾寓所內三度吸食冰毒，去年4月亦曾因吸食未經醫生處方的精神藥物而被警方拘留，檢方指黃荷娜曾數度買入冰毒，有不良紀錄，故建議法院判黃荷娜入獄。身穿薄荷綠囚衣和戴眼鏡的黃荷娜在庭上數度落淚，哭着為自己的錯誤道歉：「我對我過去的行為感到非常怨憤，在拘留所的數個月，深深知道平凡的生活是如此珍貴，我會重新反思生命的價值，在接受戒毒治療的同時，成為健康的人回歸社會。」



另外，MBC電視台今日向韓媒透露，他們的審議委員會在5月將朴有天的名字加上禁止演出名單，即他不可以在MBC亮相。

