藝人唐文龍父母現時居住美國,唐文龍喺微博上載一張風景相,透露爸爸已經過身,並多謝爸爸帶畀佢好多嘢,唐文龍留言:「爸爸,達到無上智慧,我愛你。多謝你一生帶給我的所有和教導.Daddy, thank you for being my father in this life. May you go to a better place fill with enlightenments, amazing purposes and existence !I love you~ (爸爸,多謝你呢世做我爸爸,希望你去到一個更好嘅地方,我愛你〜)」