封胸唔再影水着　羅霖獲仔仔撐獻吻

「美魔女」羅霖舉行新書發布會，獲眾多好友到場支持，包括米雪、謝雪心、梅小青、鄭明明、林建明、康華、周家蔚、陳庭欣、陸詩韻等人，場面十分熱鬧。身穿紅色中門大開晚裝的羅霖獲兩個囝囝攙扶出場，囝囝更錫錫羅霖，場面溫馨。



受訪時，羅霖表示冇諗過兩個仔會上台：「因為佢哋大個會怕醜，之前叫佢哋嚟出席，但尋晚佢哋突然話要上台，好彩佢哋冇怯場，同埋我本身唔係着呢件晚裝，但兩個仔話要着三件頭，因為有型，所以我就着番呢件晚裝襯番。（佢哋又肯錫你？ ）係呀好開心，平時冇咁畀面。」她又表示今日有出嫁的感覺：「因為有好多朋友嚟支持，相信就算將來我再嫁都冇咁熱鬧，因為想低調進行，今日呢條裙幾年前做，終於有呢個隆重場合可以着。」



講到攝影師指她拍泳裝時很怕醜，她坦言出埋今次書之後唔會再影泳裝：「因為我都睇自己睇到夠，留番其他後生靚嘅影，我都出過兩次書，每次都係挑戰自己，如果下次再出書，我會搵另一突破，唔會再影泳裝。」她又表示本書首批印了4,000本，將會再印第二版，而此書收益用作慈善用途，暫時捐得8萬，分別捐給單親協會、心晴行動及仁美清叙，很開心自己可以盡少少綿力做慈善。另外，她又透露計劃與鄭明明合作推出自家品牌面膜：「因為我好鍾意敷面膜，一星期敷四、五次，我用開嗰隻又唔再出，所以就想同鄭明明出面膜，依家開始籌劃，希望年尾出到。」



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