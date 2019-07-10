年年影全家福　周家蔚爆洪金寶愛擺功夫pose

藝人陳庭欣（Toby）及周家蔚到場支持羅霖，兩人表示曾與羅霖一起做慈善活動，私底下都熟，又有共同朋友。問到兩女可有意出寫真？周家蔚即笑言：「我係咪遲咗少少？或者可以出本食物寫真，但係影食物多過影我。」Toby就笑言：「我可以出本鸚鵡寫真，七彩顏色好靚。（自己出寫真呢？）冇諗呀，因為出寫真要影好多相，我對鏡頭唔係特別敏感。」



周家蔚就表示：「我記得10年前同過朋友出咗本巴黎旅遊書，除非再有人同我一齊做呢件事，我就會有呢個勇氣，但自己一個唔敢。」問到成個家庭一齊影？她表示：「要考慮吓，睇吓佢哋肯唔肯，但我啲仔好鍾意擺pose，哥哥鍾意擺功夫pose，細佬就賣萌，其實我哋一年起碼影兩次全家福，不過冇公開。（老爺洪金寶會一齊影？）會㗎，佢會擺功夫pose，同埋想影老爺揸住一張相，想影相中相，一代傳一代嘅感覺。」



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