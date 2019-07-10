王大陸炸毀布達佩斯嚇到腳震

台灣藝人王大陸、張榕容、許魏洲以及導演袁錦麟等於北京出席英皇電影《素人特工》首映禮，戲中有不少動作及驚險場面，王大陸笑言其中一場嚇到他腳震：「有一場戲是要我和演員肖戰從頂端滑下來，稍不注意就會失控撞傷，一連拍了十幾個take，我們兩個人一直在互相安慰，自己還嚇到腳顫！」而一改平日幽雅女神形象的張榕容，這次在布達佩斯親身上陣拍賽車戲，令觀眾眼前一亮！電影由《生化危機》系列女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）主演，王大陸被問到與美娜以及榕容兩位女星合作時的感受，他坦誠表示：「一個是國際巨星，一個是影后，演對手戲壓力太大了！」



電影有多個大型場面，當中包括布達佩斯封橋拍攝動作戲，並請來金像武指董瑋擔任動作導演，美娜率領特工小隊衝鋒陷陣，導演袁錦麟表示：「上一部電影（《風暴》）炸香港中環，這一部電影炸布達佩斯，我想把最刺激的場面呈現給大家。」



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