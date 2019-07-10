官恩娜40歲生日　老公囝囝囡囡齊出動

歌手官恩娜（Ella）近年專心照顧家庭為重，樂做幸福媽媽。尋日係佢嘅40歲生日，當然有一班愛錫佢嘅家人同佢慶祝，Ella仲開心到喺網上晒出多張相片！老公亦非常有心思帶太太去咗間靚餐廳，見Ella着上靚靚嘅Deep V 裙，晒出亮眼事業線，而老公則着上西裝，兩個悉心打扮，舉杯暢飲。當然仲唔少得一對仔女BéBé G同囡囡BéBé A，都有同媽媽慶生，仲齊齊送上鮮花，睇見都覺得幸福滿瀉呀！



Ella亦感性發文：「記得以前做訪問成日有人問我...覺得自己10年後會係點？幾時會結婚？生唔生小朋友？想要幾多個？我唔係一個對人生特別有計劃嘅人，相信緣份到就會發生。女人四十，檢視下自己嘅人生... 成長路上經過唔小起起跌跌，到咗今日可以搵到一個覺得最開心最適嘅自己位置真係好感恩！雖然冇乜大成就，只要可以每日睇住自己兩個小朋友成長已經覺得好快樂！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。