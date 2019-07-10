《愛回家》邱芷微衰衰格格　入屋要夠八

藝人邱芷微（Chelffy）出道十年，由模特兒轉型為演員，近年終憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「賈名媛」成功入屋。Chelffy直言全憑此角令工作機會不絕，不足三個月已賺了六位數：「依家多咗唱歌騷同司儀活動，多咗人識我，出街時佢哋都會叫我角色名，非常開心。加上因為高咗知名度，自己嘅健康產品生意，亦有更多人捧場，收入比以前好。」



密密做等機會



雖然角色衰格，但Chelffy絕不介意，自爆已將角色融為一體：「之前拍廣告做過啲八婆仔角色，已經慣咗，反而做啲正經角色冇得畀我爆，會唔習慣，同埋《愛》係合家歡時間播，所以我角色愈衰，觀眾睇得愈開心。」劇中Chelffy但求不勞而獲，惟現實中她深明「一耕耘、一分收穫」，在不同崗位亦全力以赴，絕對是積極上進之人：「喺呢行我覺得唔好介意接咩角色，即使我做過好多冇名嘅角色，但我認為最緊要係有機會，如果樣樣都介意，咁做咩工作都好難，所以肯做係非常重要。」



曾轉行做廣告公關



Chelffy曾一度轉行嘗試不同工作，不過兜轉三年後，仍選擇重回幕前：「完咗舊公司約後，有一段時間冇咩Job，自己就試吓轉行，做過公關、廣告和化妝師，嘗試慢慢學，即使開OT都冇有怕，收入好穩定。不過突然又有拍攝機會，嗰時邊返正職邊做，每日只瞓得幾個鐘，之後覺得兩邊難兼顧，就想趁年輕再喺演藝圈闖，自己冇後悔過呢個決定。」



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