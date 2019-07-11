【閨蜜睡房】蔡宛珊遇人不淑　入行被呃錢

80後模特兒蔡宛珊（Sarika）憑着中印混血兒的氣質，誤打誤撞陪朋友試鏡，然後入行，早前她應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請任嘉賓，一連三集與主持人李文珊（Sherman）大談工作。提到初入行時僅得16歲，簽下第一間模特兒公司便遭遇不快經歷，她説：「要畀錢上模特兒課程，幫公司做咗啲Job，最後又唔出糧，搞到要告上小額錢債，好慘！」



與周星馳拍廣告



正所謂邊度跌低，就在邊度起身，之後她開始遇上不少貴人，先後與周星馳和Bob拍廣告，並與Bob熟落，她說：「我哋係拍啤酒廣告識，嗰時佢未做DJ，廣告之後，就開始成日一齊做MC，佢係男司儀，我係女司儀，好有緣。後來有次佢打電話畀我，問我有冇興趣加入佢公司，我覺得Why not？不如試吓！」她以四個好字來形容Bob，視為學習對象。



無悔早婚鬧分歧



早前她無辜捲入前夫新聞，讓失婚背景曝光，提到當年26歲便嫁人，她表示曾嘗過幸福，雖然最終分開，但從未後悔早婚，仍然相信愛情：「我係一個充滿愛，亦都有好多愛可以付出嘅人，細個時，可能簡單啲，好快就好容易鍾意，墮入愛河，依家覺得理念和價值觀好緊要，同埋一定要錫我屋企人。」Sarika更坦白認有人追，笑說：「慢慢去感受吓被人愛嘅感覺先，想Take It Slow。」想知更多她的心底話，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！



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