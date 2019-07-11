爆老公怕老婆！具慧善怪安宰賢令佢減肥失敗

現年34歲的韓國女星具慧善與32歲男星安宰賢於2016年5月註冊結婚，曾多次開畫展的具慧善，最近挑戰做作家，推出新愛情小說《眼淚是心形模樣》，她昨日接受韓媒訪問宣傳小說，具慧善指小說記載了她的戀愛經歷，問到以自己與舊愛的故事來寫書，老公安宰賢有甚麼反應時，具慧善就說：「佢好冷靜，喺婚後寫戀愛小說而平靜對待嘅老公真係好罕有。」



具慧善又指會和安宰賢分享過去的戀愛故事，亦看過對方寫給前女友的信，會互相讀出來，並和對方分享及開玩笑。談到與丈夫結婚的原因，具慧善就指：「我無法同佢分開，所以同佢結婚，我覺得我人佢分開嘅話，我可能會死，我對離別感到害怕同畏懼。」她又大讚安宰賢是好老公：「佢好善良，又純又好人，佢話我好得人驚，我鬧交時聲量會變大，佢就會話『唔好咁大聲』、「我好驚」，佢有時好可愛，仲不擅長講大話。」



去年被指暴肥的具慧善曾決心要減肥，但具慧善就指一直減肥失敗的原因便是安宰賢：「我本來好易減，但老公太鍾意食炸雞，我見到就忍唔住，將剩低嘅全部食晒。」她表示目標是減11磅左右，其指她比拍韓劇《花樣男子》時足足肥了28磅。