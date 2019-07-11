東方日報C1：潮玩開箱女粉彈出許廷鏗喊驚

「華納一哥」許廷鏗（Alfred）近期工作忙到壓力爆煲，三位女粉絲透過《我和星星有個約會》為偶像減壓，潮玩禮物開箱送驚喜打氣，初時他收到禮物歡喜若狂，豈料打開最後一個紅白藍膠袋，竟然跳出一名Cosplay女粉絲，嚇得他即場大呼：「好驚驚！」



31歲許廷鏗過檔唱片公司後，工作忙個不停。三位女粉絲琪琪、Charlotte及YoYo決定自告奮勇，倣效網上流行玩意「開箱」，每人事前準備三份意想不到的禮物，為偶像無限放送驚喜。打頭陣的YoYo蠱惑先送喉糖，隨後附送靚女相，望真原來是Alfred好友鄭欣宜，他忍不住笑言：「好震撼呀，娛樂圈真係！」幸好YoYo早有準備，拿出親手畫的Q版Alfred補數，逗得喜歡畫畫的他開心不已。



「呢啲袋好驚」



輪到Charlotte出場，其禮物完全令Alfred喜出望外，第一份是訓練手指學琴和結他的工具。她為了表現誠意與心思，故意在盒內上層放口罩遮住，盒底加送兩包紙巾，連Alfred都讚包裝「別出心裁」。最搞笑是Charlotte自製一張演唱會門券，並寫上「許廷鏗講大話甩大牙演唱會2020」，令偶像笑到流眼水說：「呢個二次創作好正。」至於全日最大感動位，是Charlotte送上的入紙式音樂盒，她將偶像名曲《青春頌》親手打窿製成琴譜，Alfred見狀愛不釋手，即場隨着音樂唱歌。



壓軸之最可算琪琪的「悉心」安排，全程驚嚇度十足！第一份禮物是「白紙」一箱，入面是一大堆Alfred至愛食物，餵飽他後再遞上一部電話，如果以為送電話就大錯特錯，其實是送電話入面的一首歌，是其一位愛唱歌但又怕醜的粉絲所唱。當拆到第九份禮物，琪琪叫他行出房外接收，Alfred發現一個紅白藍大膠袋已心知不妙，不停口震震問：「呢個咩嚟㗎？呢啲袋好驚！」伸手摸完一輪，才鼓起勇氣打開，竟然彈出一名Cosplay女粉絲，他失控大呼：「嘩！我好驚！頭先摸緊嗰個原來係你個頭，真係嚇一嚇我，唔好搵呢啲嘢嚟玩好唔好！」



讚禮物有心思



睇完三位粉絲的禮物，要Alfred揀邊份最有心思，他想了很久才選Charlotte的音樂盒，並畫畫做回禮。事後Alfred大讚活動好玩：「中間有啲好搞笑嘅畫面，都有幾感動嘅畫面，冇諗過追隨我好耐嘅朋友，到今時今日都會花咁多心機去為我準備驚喜，雖然有部分係驚多於喜。」



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