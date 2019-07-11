名媛是如何煉成的？黃珊珊解構四大元素

有「廣東林志玲」之稱的主持人黃珊珊（Sunny）日前穿着性感低胸露長腿禮服現身華人名媛大賽發布會活動。珊珊在台上表示：「在我看來，時尚就是做自己。每個人都是獨立的個體，不要盲目追隨流行，自己覺得舒服自信就很好。」身為著名主持的她續說： 「名媛的首先不是財富和門第，而是對社會的貢獻，是在逆境中的堅持和優雅。名媛的物質生活可以貧瘠，但精神世界必須是豐富的。可稱為名媛的女性，儀容配搭、言行談吐、行為習慣、家庭教養等等方面的表現，詮釋着中華女性賢淑的涵養氣質、優雅、高貴，以至對社會有所貢獻，熱衷慈善亦是作為名媛這稱謂的基本條件。」



問到Sunny罕有性感打扮現身，她指出門前已經花20多分鐘做打底，因活動有行紅地氈儀式，且要尊重大會主題。再問到她稍後有何工作安排，她透露除了電視台的主持工作外，會投身更多慈善公益及關注環保事業：「平常在外面購物的時候，我都用自己準備的購物袋。我會盡自己所能幫助弱勢群體，比如資助貧困兒童上學。幫助別人，對我來說也是一種精神上的滿足，可以讓自己開心好幾天。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

