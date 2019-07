藝人苟芸慧(苟姑娘)雖然已經做咗人妻 ,但佢仍然好努力工作,仲經常離開老公陸漢洋出埠到外地。今日就係佢嘅35歲生日,好彩趕得切返香港,佢仲喺機艙開心自拍,又心情靚靚嘟嘴賣萌留言話:「There is no place like home(邊度都不如自己嘅屋企)回家了 ~ 」網民話佢咁愛回家,係咪因為掛住老公呢?唔知出名錫老婆嘅陸漢洋又準備咗啲乜嘢節目為苟姑娘慶祝生日?



