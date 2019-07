藝人李施嬅月前宣布離開效力16年嘅無綫,而《法證先鋒IV》就係佢嘅告別作,但因為黃心穎偷食事件,搞到劇集要補拍,李施嬅惟有「重返」無綫拍攝,不過近日佢補拍嘅部分已經完成,要再次離開娘家。



不過亦因為咁,李施嬅似乎多咗私人時間,呢日就去咗做空中瑜伽,佢上載相片至社交網,見佢倒吊半空依然面不改容,仲留言話:「想做到 就要付出 就要努力 就要堅持 就這麼簡單 You can do it! 」網民都話佢呢番說話好有鼓勵性!





