《福布斯》最高收入名人　Taylor年賺近2億美元稱冠

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布今年全球最高收入名人，結果美國樂壇天后Taylor Swift過去一年勁賺1.85億美元（約14.43億港元）登上榜首！



Taylor對上一次登上《福布斯》收入榜No.1是2016年，當年她收入高達1.7億美元（約13.26億港元）。據知過去一年Taylor主要收入來源是來自其大受歡迎的Reputation全球巡唱。而僅次於Taylor排第2位就是年僅21歲的美國真人騷小富婆Kylie Jenner，她過去一年吸走1.7億美元。她由去年第3位微升一級。至於排第3位就是Kylie的樂壇天王姐夫Kanye West，他一年收入高達1.5億美元（約11.7億港元）。而排第5位就是英國著名唱作男歌手Ed Sheeran，他亦是今年《福布斯》「收入榜」排名最高的英國人。



其他入圍十大還包括球星美斯（Lionel Messi）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、尼馬（Neymar）。此外，還有英國殿堂級樂隊The Eagles及名主持人Dr. Phil。頭十位由歌手、球星、主持及拳手等清一色包辦。相反，影星卻十大不入！影星中排位最高係動作巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson），他以8,940萬美元（約6.9億港元）排第15位，此外，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「M巾英雄」阿克夏庫馬（Akshay Kumar）、成龍及「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）都有入榜。其中成龍以5,800萬美元（約4.5億港元）排第39位。



而今年新上榜就有排第43位瘋魔全球的韓國男子組合BTS（防彈少年團），美國樂壇天后Ariana Grande及「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）亦首次入榜分別排第62位及83位。