84歲蘇菲亞羅蘭為兒子復出影壇

現年84歲的意大利老牌女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）將回歸影壇接拍由兒子Edoardo Ponti執導的意大利語新片《The Life Ahead》。影片將於來年3月上映。



蘇菲亞將於片中飾演一名坐輪椅的集中營倖存者羅莎夫人（Madame Rosa），與一名12歲的塞內加爾新移民成為忘年好友。據知蘇菲亞已埋位拍攝，每日工作10小時。蘇菲亞受訪時表示兒子非常了解她，知道她的臉與及心靈的每一寸。今次是蘇菲亞與兒子第3度合作。之前已在14年的短片《Human Voice》與及2002年的電影《Between Strangers》中合作過。蘇菲亞羅蘭對上次在銀幕上演出已是10年前的荷里活歌舞片《華麗后台》（Nine）。而2013年，蘇菲亞曾為宣傳珠寶品牌而來港出席活動，當時她被記者的咪牌觸怒而拒絕受訪。



蘇菲亞從影以來主演過接近100部電影，其中1960年憑意大利名導演第昔加（Vittorio De Sica）的電影《戰地兩女性》（Two Women）而勇奪奧斯卡金像獎最佳女主角。





