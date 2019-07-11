罕有放閃　李榮浩當眾啜爆楊丞琳最多Like

台灣女星楊丞琳同內地歌手李榮浩今日高調宣布求婚成功，大家其實一直都非常睇好呢對姐弟戀，2015年，李榮浩忽然喺微博上貼出與楊丞琳合照，正式公開戀情，之後佢兩個就年年都互相祝對方生日快樂，仲要次次都準時凌晨12點送祝福，雖然例牌冇相冇合照，不過都算係低調得嚟又高調。



佢哋兩個人其實認愛以來合照唔多，放閃唔多，但係次次合體都一定有新花臣，最經典就係2017年，李榮浩在台北小巨蛋舉行演唱會，楊丞琳突然以神秘嘉賓身份出場，李榮浩當時High到爆喺台上當眾啜爆楊丞琳，咀完女友仲開心到喺台上邊不停跳嚟跳去，完騷後，李榮浩再次喺微博示愛，繼續Sweet爆用「我的女朋友楊丞琳」嚟稱呼對方。



去到舊年，李榮浩首開ig帳號，短短一日都已有六千幾個粉絲追蹤中，但李榮浩只係追蹤咗楊丞琳一個人，真係寵女友到爆！而李榮浩又公開表示過兩個人拍拖咁耐，佢哋從未試過吵架，有個咁好嘅男朋友，楊丞琳今次就叻女Mark到實喇～真係恭喜晒！



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