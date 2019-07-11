大法院推翻原判　劉承俊有望相隔17年回韓

現年42歲的美籍韓裔歌手劉承俊在2002年入伍前3個月，以海外演出為由出國，抵達美國後取得美國居留權，最後他以擁有美國國籍為由逃兵役，被韓國政府禁止入境，轉戰內地。多年來他曾透過節目道歉，表示想返韓國，但韓國網民不接受其道歉，兵務廳亦曾指不可能解除對他的禁入國令。



而劉承俊於2015年8月向洛杉磯總領事申請回韓國的簽證被拒，他便提出要求洛杉磯總領事取消拒絕發放簽證的訴訟，他在2016年的一審及二審中均被判敗訴，其後他提出上訴，大法院今日進行二審，推翻原審，指拒絕簽發簽證是違法，將案件送回高等法院，代表劉承俊有望相隔17年再踏足韓國。



劉承俊的代表律師接受訪問時，表示對判決感到意外：「畢竟是很複雜的案件，我們一直密切地關注進展，我們還未收到判決文，要確認是否代表現在便可以入境，如果是真的代表獲批評入境，那入境時就應該要在司法部門辦理手續。」據指劉承俊與家人知道判決後都激動落淚，對於今後的計劃，劉承俊坦言現時韓國人都反對他歸國，知道自己很難亮相韓國節目，希望回韓後得到國民的原諒，又指對於今後的計劃言之尚早。