兩度涉醉駕　強仁宣布退出SJ

韓國男團Super Junior（SJ）成員強仁曾於2008年10月醉駕，並於2016年再度捲入醉駕事件，之後全面停工反省，而他亦曾兩度在夜店醉酒鬧事，不少粉絲都對強仁多次犯錯大表失望，認為他應該退出組合。而最近SJ宣布今年推出新碟，SJ粉絲亦曾發聲明，要求強仁及另一成員晟敏離團。



而最近相隔三年復出拍網劇《未來發生的事》擔任男主角的他，今日透過Instagram宣布退隊的消息：「我對成員們總是抱着抱歉的心，雖然我一直認為早日決定比較好，但因為一直支持我的人和公司同事們，所以不能鼓氣勇氣，我認為我不能獨自下決定，但看到成員因為我而要經歷本來不用經歷的事，我認為我不能再拖了。」



強仁指最對不起的是14年以來一直愛他的粉絲，並希望SJ今後也一直有好的發展，他也會一直為SJ打氣。



他所屬的SJ Label事務所表示尊重他的決定，而他與事務所的合約則不會有影響。





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