一雪10年前恥！「K歌之王」黃宗澤再戰樂壇

藝人古天樂之前為容祖兒現身電器公司網上別注版MV「幾時都流行」驚喜登場，大受網民追捧，而今年廣告商亦找來「K歌之王」黃宗澤（Bosco）再戰樂壇拍攝新MV ！今次Bosco一雪10年前恥，回應網民指樂壇欠他一個交代的說法，派發全新改編單曲《發夢之王》，道出10年追逐唱歌夢的動人經歷。MV還請來4位港日追夢KOL客串演出，更有香港中文大學合唱團，將追夢過程的艱難與辛酸以黑色幽默MV一一道來，希望大家都可以珍惜有夢想的人。



ＭＶ以當年黃宗澤於2009年勁歌金曲頒奬禮的走音事件牽起，講述他唱歌夢受一重擊，當時與陳奕迅（Eason）合唱《K歌之王》，由於聲音特殊，瘋狂走音，被網民恥笑至今，笑言樂壇欠Bosco一個交代。眾人的恥笑，未令他放下歌星夢，反而更加努力，十年磨一劍，終於在10年後的今天，派上改編單曲《發夢之王》並拍攝成MV。



「發夢之王」MV盡顯黑色幽默，以瘋人院為背景，講述社會中不同領域的追夢人，如何受盡外界冷嘲熱諷，但憑着眾人恥笑，繼續永不放棄的精神，努力追求夢想的辛酸故事。

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