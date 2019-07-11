同米雪角力！江美儀晒火辣性感睡衣

藝人李司棋、夏雨、米雪、江美儀、阮兆祥、劉錫賢等主演的爆笑舞台劇《秘密》，近日於廣州舉行了巡演的第三站，反應十分熱烈，業界人士在場內進行了粗略估計，指整場舞台劇現場足足出現了180個笑聲位，以及80個掌聲位，令參與其中的演員大感鼓舞。

於新加坡演出贏盡話題的美儀姐，在廣州站再下一城，繼續以超火辣性感睡衣LOOK「瞓身」演出，加上胸前誇張至極的「陰影」，令現場觀眾拍爛手掌。在戲中爭寵兼爭身家的美儀姐與米雪，除了大鬥性感，一個騷胸一個晒香肩外，更大鬥體力，其中一幕二人踩住高踭鞋單腳企「角力」的戲份，明顯少啲體力都搞唔掂。問到二人為何腰力如此驚人時，美儀笑言其實最有體力的是夏雨，她說：「你就咁睇，以為我同米記好辛苦，其實最辛苦嗰個係夏雨，因為佢唔單止要技巧地用一手扶住米雪隻腳，又要借個膊頭畀我借力，又要繼續專心做戲，好佩服佢可以一心二用。」



而現場另一位「成功搶焦女人背後的男人」，則是阮兆祥。由於祥仔是劇中「重心人物」，很多場口都與他有關，故此整整120分鐘的舞台劇，祥仔要在台上逗留足100分鐘，絕對是體力的考驗。問到祥仔演出時心口濕了一大片，是否消耗了太多體力的緣故時，祥仔搞笑回覆謂：「嗰啲唔係汗嚟，係口水嚟㗎！夏雨哥同米雪姐仲有美儀，分別都有床上戲，又激情，又搞笑，睇到我流晒口水！」

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