鄧麗欣答應開騷賀歌迷會成立12周年

歌手鄧麗欣（Stephy）日前為慶祝歌迷會成立12周年，與約50位粉絲舉行一年一度的見面會，今年大玩廚藝比賽，美女廚神Stephy更落場炮製心太軟甜品，同時率領9組粉絲自製甜品，再由她親自試食評分選出冠亞季軍！Stephy笑言今次粉絲聚會令她付出沉「重」代價：「其實整甜品會落好多牛油同糖，真係好肥，我仲要試食晒咁多組嘅甜品，唔知要跑幾多個圈先減得番喇！」



在粉絲特設的「你問我答」環節中，當問到「最想合作的男演員」時，現場粉絲們紛紛大嗌王子（Stephy男友邱勝翊），令Stephy哭笑不得！對於大批歌迷要求她再開演唱會，她表示一直有計劃再開騷，但希望先發展好電影事業，才正式回歸樂壇，不過為了讓一眾歌迷「解渴」，她即席清唱一曲《心甜》。



見面會接近尾聲時，Stephy感性地答謝一班出席的粉絲：「多謝大家今日出席歌迷會12周年嘅Party，12年真係一個唔短嘅時間，啱啱知道有兩位粉絲仲成為咗情侶，好開心，因為大家都支持我，有共同喜好先會走埋一齊。」最後，她答應將以作品及成績回饋粉絲，更提議明年聚會舉辦排球比賽：「我會用我嘅成績、作品嚟直接報答你哋，希望嚟緊實現到你哋嘅夢想 － 開演唱會喇。」



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